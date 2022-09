Reddito di cittadinanza di settembre, la seconda data degli accrediti

Reddito di cittadinanza è stato accreditato lo scorso 15 settembre. Il calendario dei pagamenti di reddito e pensione di cittadinanza non subisce variazioni. Una notizia che farà piacere a coloro che attendono da qualche mese il pagamento del reddito di cittadinanza, in quanto è proprio per questi che la ricarica è attesa in questa settimana.

Ricordiamo, infatti, che il calendario dei pagamenti del reddito di cittadinanza ogni mese è costituito da due fasi:

subito dopo il 15 del mese viene effettuata la prima ricarica per coloro che ne hanno fatto domanda, oppure hanno richiesto il rinnovo, nel mese precedente;

verso la fine del mese, intorno al 27, viene invece pagato per coloro che lo percepiscono da più mesi.

Ebbene, come visto sopra non sono attese modifiche al calendario, con il primo pagamento confermato per la questa settimana.

Reddito di cittadinanza: chi lo riceve già la prossima settimana

In questi ultimi mesi molte famiglie stanno raggiungendo i 36 mesi di percezione della misura. Come stabilito dalla legge, però, il reddito di cittadinanza può essere goduto per un massimo di 18 mesi continuativi, dopodiché la misura decade e si può fare domanda di rinnovo, ma solo dal mese successivo a quello in cui viene effettuata l’ultima ricarica.

Per questo motivo, al pagamento della 36sima mensilità il reddito di cittadinanza decade e per sbloccare la situazione bisogna presentare la richiesta di rinnovo. Domanda che si può presentare dal mese successivo, con il Rdc che quindi risulterà sospeso per una mensilità.