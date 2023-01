Risata di Fedez mentre si parla del caso di Emanuela Orlandi, bufera sui social

Pubblicità

Valanga di critiche sui social nei confronti di Fedez che, parlando della scomparsa di Emanuela Orlandi, si è lasciato andare a un black umor da gelo in quel momento per nulla opportuno.

Episodio di gelo durante il pod cast di Muschio Selvaggio

L’episodio è avvenuto nel corso della diretta di ‘Muschio Selvaggio’, il podcast condotto da Fedez insieme a Luis Sal. I due durante il podcast hanno fatto rifermento al caso di Emanuela Orlandi, in un momento quasi sponsoristico a Netflix che ha fatto una serie sul caso della ragazza.

Pubblicità

Nello scambio tra Fedez e Luis, ecco che il rapper esordisce dicendo: “Innanzitutto, posso dire? Non l’hanno mai trovata”, con a seguito un momento di silenzioso gelo prima che Fedez scoppi a ridere.

Mentre si parlava, insieme al conduttore di Quarto Grado, Gianluigi Nuzzi, della serie Vatican Girl. In un attacco in cui il rapper molto probabilmente non si è neanche reso conto dell’enorme gaffe fatta.

Critiche contro Fedez sui social

Nel mentre Luis Sai cercava, balbettante, parole di scuse; il giornalista Luzzi esordisce con atteggiamento quasi indifferente con le parole: “questo è black umor che è sideralmente antitetico rispetto a un giornalista”.

Allora Fedez ha cercato di riparare tramite scuse, che potrebbero essere considerate in realtà un po’ tirate su, quasi, ad arrampicarsi sugli specchi: “scusami, mi faceva troppo ridere… ma non fa ridere”.

Esse però non sono riuscite a mitigare la valanga di critiche contro il rapper che si sono scatenate sui social. Così, ancora una volta il nome di Fedez è salito in cima a trending topics di Twitter, a causa della valanga di critiche e insulti degli utenti