Tifosi del Napoli in lutto, è morto Angelo ‘o Biondo: aveva un brutto male

Pubblicità

Il tifo napoletano piange Salvatore Ferrante, conosciuto da tutti come Angelo ‘o Biondo, stroncato da un brutto male all’età di 62 anni.

Salvatore era un grandissimo supporter del Napoli e, anche se ormai da tempo si era trasferito a Milano, non aveva mai smesso di sostenere con fierezza i suoi colori e di rappresentare con orgoglio le sue radici di appartenenza.

Pubblicità

Morto Angelo ‘o Biondo, era membro del gruppo “Milano azzurra 1984”

Nativo del Vomero ma trasferitosi ormai da tempo a Milano, proprio nel capoluogo lombardo aveva fondato il gruppo “Milano azzurra 1984”, che raccoglie tutti i tifosi del Napoli residenti a Milano, in Lombardia e in tutto il Nord Italia. Stimato anche dagli Ultras, era solito alternarsi tra le Curve A e B dello Stadio Maradona, tant’è che era conosciuto soprattutto tra i più giovani come lo “zio” delle Curve.

Gli amici e le persone a lui vicine lo ricordano come una persona buona, gentile e sempre pronta ad aiutare il prossimo. Ha partecipato alle trasferte del Napoli su tutti i campi d’Italia, gioendo per le vittorie e rammaricandosi per le sconfitte.

Aveva organizzato la prima partita in memoria di Maradona

Insieme a Lino Cascelli, suo amico nonché membro, con lui, del gruppo “Milano azzurra”, aveva organizzato la prima partita in memoria di Diego Armando Maradona, disputatasi lo scorso anno. Il ricavato fu donato a due ospedali pediatrici di Napoli.

E ora, in occasione del prossimo evento in memoria di Maradona, il gruppo ha già deciso di devolvere l’incasso ad un ospedale oncologico, per cercare quanto più di contribuire a debellare il brutto male che, prematuramente, si è portato via Angelo.

Domani i funerali

I funerali di Angelo ‘o Biondo si terranno domani alle ore 10:30 in Piazza Gramsci a Cinisello Balsamo, provincia di Milano. Molti suoi amici si stanno già organizzando per raggiungere il comune lombardo e dargli l’ultimo saluto.

Il ricordo del gruppo “Milano azzurra 1984”

“Il Napoli perde un grande tifoso, Milano Azzurra perde un grande amico e un fratello.

Ma il nostro Angelo Biondo continuerà a sostenere e a sostenerci. Il Gruppo Milano Azzurra 1984 si stringe intorno alla famiglia e a chi gli ha voluto bene”, questo il ricordo del gruppo “Milano azzurra 1984” rilasciato attraverso la propria pagina Facebook.