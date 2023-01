Molestie in classe, prof ci prova con i suoi alunni: i video fanno il giro del web

Pubblicità

Indagata per adescamento di minori una professoressa dell’Istituto Corni, incriminata da un video girato in classe dagli studenti, è stata sospesa dalla preside. Avrebbe tentato alcuni approcci a sfondo sessuale con i suoi studenti minorenni la professoressa dell’Istituto Corni di Modena, a conferma dei fatti oltre ad alcune testimonianze compare anche un video.

Non è la prima volta che l’Istituto Corni di Modena finisce nel mirino; recentemente nella stessa struttura infatti un professore si è sentito male dopo aver litigato con uno studente. Questa volta però i fatti sono più gravi e la protagonista è un insegnante di sostegno. La docente è infatti indagata per adescamento di minori e sulla sulla vicenda, nonostante in pochi parlino, pare non ci siano dubbi.

Le accuse alla professoressa

Un video girato all’interno della classe da uno degli studenti avrebbe incastrato la professoressa. Il video è poi arrivato sulla scrivania della preside, quest’ultima ha prontamente denunciato i fatti alla polizia. Il video è ora “al sicuro” lontano dall’occhio curioso del social. La testimonianza infatti è stata bloccata subito per evitare che venisse diffusa sul web. Pare quindi non ci siano dubbi sul comportamento della professoressa e sulle accuse di molestie.

Sono in pochi a pronunciarsi, la maggior parte dei professori e la stessa preside, evitano il discorso lasciando alla polizia il dovere di far chiarezza sulla vicenda. Qualcuno che però commenta l’accaduto c’è: i genitori. “Si parla di un atto sessuale tra una professoressa e un ragazzo di seconda superiore. I fatti sarebbero avvenuti fuori dalla scuola” così avrebbero commentato alcuni genitori fuori scuola. Nei prossimi giorni la professoressa pare potrà avere la possibilità di raccontare la sua versione dei fatti.