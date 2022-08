‘A figlia d’o Marenaro sbarca in tv, Assunta Pacifico protagonista di una nuova serie

Assunta Pacifico, titolare del ristorante ‘A figlia d’o Marenaro, al centro di un nuovo progetto tv lanciato a ottobre sul canale tematico Food Network (canale 33 del digitale). Ogni domenica verrà trasmessa la serie tv che racconta la vita della vulcanica imprenditrice partenopea di via Foria.

Un altro grande riconoscimento per Assunta Pacifico. Lo scorso dicembre, infatti, le venne consegnato il Leone d’oro di al Gran Premio Internazionale di Venezia 2021. Ad attenderla, ora, una nuova sfida: quella di portare alla ribalta nazionale la tradizione napoletana, dalla “zuppa di cozze” al “brodo di polpo”. A riportare la notizia è il sito davidemaggio.it, portale dell’omonimo giornalista e fondatore della società di produzione Mediamai.

DAL NOSTRO ARCHIVIO | Polemiche sui bagni sporchi, ‘A figlia d’o Marenaro risponde alle critiche: “Pulizie dalla mattina alla sera” [ARTICOLO 27/07/2022]

‘A Figlia d’o Marenaro è uno storico locale sito in via Foria, gestito dalla signora Assunta. Si tratta uno dei maggiori punti di riferimento per quel che riguarda non solo la zuppa di cozze, ma tutti i piatti preparati a base di frutti di mare.

Proprio la signora Assunta, oggi, ha voluto risponde alle ‘critiche’ di un utente che sui social ha accusato lo staff del locale di essere ‘incurante‘ per quanto riguarda il profilo igienico del locale. Critica che è stata immediatamente respinta dalla titolare dell’attività, la quale è intervenuta in prima persona per mettere fine alle polemiche.

‘A figlia d’o Marenaro risponde alle polemiche

«Alla critiche rispondo con i fatti. Purtroppo c’è ancora gente che non fa altro che criticare». È questa la frase che Assunta allega al video pubblicato su Facebook, in cui risponde ad un utente di nome Ciro, che ha avanzato appunto il reclamo alla donna. “Voglio rispondere a questo Ciro dicendo che questo locale è come casa mia. Anzi è casa mia. Ed io a casa mia devo essere circondata da ottime condizioni igieniche“, ha spiegato ‘A figlia d’o Marenaro. E mentre risponde mostra in un video tutte le condizioni igieniche dei bagni, da quello delle donne a quello degli uomini, passando anche per quello dei disabili.