Amadeus, ufficiale l’approdo a Nove: 10 milioni di euro per 4 anni

È ufficiale: dopo l’addio alla Rai, il celebre conduttore Amadeus si trasferisce al canale generalista del gruppo Warner Bros. Discovery, il Nove.

L’annuncio è stato dato direttamente dall’azienda, sottolineando che l’accordo firmato avrà una durata di quattro anni e includerà non solo la conduzione di programmi sul canale, ma anche una collaborazione attiva nello sviluppo di nuovi formati di intrattenimento per tutte le piattaforme del gruppo.

Amadeus, il nuovo inizio

Dal prossimo autunno, Amadeus sarà protagonista su canale Nove con un programma in Access Prime Time e due programmi in Prime Time. I dettagli dei progetti saranno svelati nei prossimi mesi, ma l’entusiasmo è palpabile sia da parte del conduttore che del management di Warner Bros.

“Siamo entusiasti di accogliere nella nostra squadra Amadeus, fuoriclasse della tv, straordinario artista e volto tra i più amati dal pubblico italiano. Siamo impazienti di lavorare insieme, di unire la grande energia che lo contraddistingue, e che sicuramente saprà portare nel nostro Gruppo, con la creatività dell’editore che più di ogni altro negli anni recenti ha rinnovato la tv italiana“, ha detto Araimo, managing director Warner Bros. Discovery Sud Europa.

Warner Bros. Discovery, uno dei gruppi media leader a livello globale, punta a consolidare ulteriormente la propria presenza in Italia, sfruttando il canale Nove come vetrina per artisti e formati unici e distintivi.

Con questo nuovo inizio, Amadeus e il Nove si apprestano a scrivere un nuovo capitolo nell’intrattenimento televisivo italiano, promettendo innovazione, creatività e intrattenimento di qualità per il pubblico.

Tra i primi a commentare la notizia Fabio Fazio, che dà il benvenuto al nuovo collega con un post sui social: "Ti aspettiamo! Un abbraccio!".

Quanto guadagnerà Amadeus sul Nove? Per il momento bocche cucite sulle cifre dell’accordo, anche se rumors degli ultimi giorni parlavano di un compenso di circa 10 milioni di euro spalmato sui quattro anni. Ovvero più o meno quanto il conduttore percepiva in Rai. Si tratterebbe, quindi, di una scelta soprattutto di carattere artistico più che soltanto economico. Anche se la cifra è di quelle che fanno girare la testa. L’investimento complessivo sul progetto che fa capo al conduttore, messo in campo da Discovery, dovrebbe aggirarsi intorno ai 100 milioni di euro.