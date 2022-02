Terribile incidente nel Napoletano, due vittime nello schianto sulla Statale della morte

Due morti e un ferito. È il bilancio di uno scontro frontale avvenuto per cause in corso di accertamento, sulla strada statale 268 ”del Vesuvio”. L’incidente ha visto coinvolte due auto in uno scontro frontale. Ancora non si conoscono le dinamiche dei fatti. Sul posto sono presenti le autorità competenti, le forze dell’ordine ed i soccorritori. Il traffico è in tilt. Ancora uno schianto, dunque, sulla superstrada, il quarto in poco più di una settimana

La prima vittima aveva solo 31 anni. L’incidente ha visto coinvolte due auto in uno scontro frontale. Al momento, spiegano dall’Anas, è provvisoriamente istituita in direzione Angri (Salerno) l’uscita obbligatoria in corrispondenza del km 21,050, in località Terzigno non rientro sulla statale 268 attraverso lo stesso svincolo in ingresso’. Sul posto è presente personale di Anas e delle forze dell’ordine.

Grave incidente sulla Statale nel Napoletano, Fedele muore a 44 anni

Ottaviano piange Fedele Radunanza, il 44enne vittima del tragico incidente avvenuto lunedì scorso sulla Statale 268 “Del Vesuvio”. A riportare la notizia è Napoli Today. Il giovane svolgeva l’attività di ambulante insieme al padre. L’associazione CNA Ambulanti, nella figura del presidente Arcangelo Franzese, esprime vicinanza alla famiglia del giovane di San Gennarello ad Ottaviano. Molto conosciuto e ben voluto, la sua dipartita ha lasciato un grande vuoto in tutta la comunità.

Tra i tanti commenti comparsi sui social, in ricordo di Fedele, c’è quello di Salvatore: “Questa volta veramente l hai fatta grossa… Ci hai lasciato e nn dovevi farlo… Fedele Radunanza riposa in pace amico mio … Ti porterò sempre nel mio cuore Avana7”.

La dinamica dell’incidente

Nella mattina di lunedì un grave incidente sulla Ss 268 “Del Vesuvio” ha visto coinvolti 5 veicoli, tra cui due mezzi pesanti ed uno che è finito per occupare tutta la carreggiata. Sul posto sono giunti i soccorsi del 118 e le forze dell’ordine.