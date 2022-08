Notte di sangue a Napoli, accoltellato al centro storico: corsa in ospedale

I carabinieri della stazione di Marianella sono intervenuti pochi minuti dopo la mezzanotte presso il pronto soccorso del CTO per una persona ferita. Si tratta di un giovane incensurato di 27 anni, napoletano. Secondo una ricostruzione sommaria ancora da verificare, il 27enne era con un amico in Via Mezzocannone e sarebbe stato colpito da alcuni extracomunitari per questioni di viabilità. Sarebbe stato raggiunto alla testa da una bottiglia e da due fendenti all’emitorace dx superiore e alla spalla. Sono trenta i giorni di prognosi. Il giovane è ancora ricoverato in osservazione, non in pericolo di vita. Indagini in corso per chiarire dinamica