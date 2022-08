Accoltellato in strada a Ponticelli, colpito un parente del collaboratore di giustizia

La scorsa notte un giovane è stato ferito con diverse coltellate mentre stava attraversando il quartiere Ponticelli. Secondo le prime indiscrezioni l’aggredito sarebbe legato ad un collaboratore di giustizia, mentre il parente, che era con lui, si è rifugiato a casa. Il giovane è stato portato in ospedale per medicare le ferite inflittegli. Dunque resta sempre alta la tensione nel quartiere, dove i clan continuano ad aggredirsi reciprocamente.

PISTOLE E DROGA NELL’INTERCAPEDINE

Ieri mattina gli agenti del Commissariato Ponticelli hanno effettuato un controllo in uno stabile di via dei Mosaici dove, in un’intercapedine ricavata nel muro d’ingresso, hanno rinvenuto una pistola Beretta calibro 9 con 7 cartucce e matricola abrasa, due pistole revolver, rispettivamente con 5 e 8 cartucce, una pistola revolver replica calibro 380, 171 cartucce di vario calibro, alcuni capi di abbigliamento, una busta contenente circa 277,3 grammi di marijuana, 10 stecche di hashish del peso di circa 28,2 grammi, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga che sono stati sequestrati.

ALTO IMPATTO NEL QUARTIERE

Lunedì gli agenti del Commissariato Ponticelli, personale della Polizia Municipale, i finanzieri del Comando Provinciale di Napoli e i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania e delle unità cinofile dell’Ufficio Prevenzione Generale e della Guardia di Finanza, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Ponticelli.

Nel corso dell’attività sono state identificate 160 persone, di cui 43 con precedenti di polizia, controllati 97 veicoli, di cui 9 sottoposti a fermo amministrativo e 8 sottoposti a sequestro amministrativo, e contestate 28 violazioni del Codice della Strada per mancata esibizione dei documenti di circolazione, mancata copertura assicurativa, mancanza della revisione periodica, guida senza patente e guida senza casco protettivo. Sono state, altresì, ritirate due patenti di guida ed una carta di circolazione.

Infine, gli operatori hanno denunciato un conducente per guida senza patente avendo reiterato la violazione nel biennio e 4 persone sono state sanzionate amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.