Via Appia e via Colonne, lavori interminabili: disagi per i residenti e commercio in ginocchio

Sono mesi di disagi quelli che vivono, dallo scorso mese di marzo, gli automobilisti dei comuni di Giugliano, Melito e Sant’Antimo. Specialmente per chi, quotidianamente, si sposta tra via Appia e via Colonne, strade interessate a due tipi differenti di lavori.

La situazione in via Colonne

In via Colonne i lavori riguardano i sottoservizi, nello specifico relativi all’installazione della fibra ottica e quelli legati all’energia elettrica. Lavori che, però, sono stati interrotti dopo l’incidente che ha causato la rottura della condotta idrica che si trova nell’area interessata. Lo scorso 27 maggio, nel corso delle operazioni legate ai sottoservizi, la rete idrica presente nella zona dei lavori è stata infatti danneggiata, provocando allagamenti da via Colonne a via Appia.

I disagi sono iniziati proprio da quel giorno. O quanto meno sono aumentati. Parlando con i commercianti della zona, infatti, pare che i lavori procedano a singhiozzo proprio dal momento in cui si è verificato l’incidente. «Siamo abbandonati a noi stessi», hanno dichiarato i titolari della attività commerciali della zona messi in ginocchio dalle condizioni della strada. A causa delle operazioni del rifacimento stradale, difatti, è stato disposto un unico senso di marcia che porta dai comuni di Giugliano e Sant’Antimo a Melito, mentre il percorso inverso risulta bloccato.

«Questo vuol dire, per noi negozianti, dover salutare i clienti di passaggio che prima si fermavano. E anche chi, invece, è affetto da disabilità e non può permettersi lunghi giri per arrivare da noi». Qualcuno, addirittura, mostra tramite video un’ambulanza transitare contromano per recarsi a prestare soccorsi. In ogni caso, le problematiche sullo stato dei lavori in via Colonne sarebbero legate allo spostamento dei sottoservizi: una volta organizzata la ripresa dei lavori, si potrà procedere con le operazioni che da tempo sono ormai sospese.

La situazione in via Colonne

«Divieti che esistono ma di cui nessuno è a conoscenza. Disagi relativi alla viabilità 24 ore su 24 e, come se non bastasse, lavori in corso. È “apocalittico” lo scenario di via Appia, strada arteria che collega i comuni di Giugliano, Sant’Antimo, Melito ed Aversa». Questo è quanto scrivevamo qualche settimana fa sulle condizioni di via Appia. Eppure, a distanza di tempo, la situazione non è ancora migliorata. Nonostante la segnaletica che indica chiaramente la presenza di una strada chiusa, centinaia di automobilisti al giorno invadono ugualmente la corsia a senso unico – disposta a causa di lavori in corso – che conduce ad Aversa creando gravi disagi alla viabilità.

Proprio nella giornata di ieri si è tenuto un incontro tra i sindaci di Sant’Antimo, Melito e Giugliano per discutere delle condizioni in cui versa l’arteria che collega alla città di Aversa. Da quanto appreso dalla redazione, per sopperire ai problemi degli automobilisti si provvederà ad installare nuovi New Jersey in cemento più pesanti di quelli attuali, per far sì che non possano essere spostati ed evitare, dunque, di far transitare in spazi stretti i ‘furbetti’ in contromano.

A pagarne le spese però non sono soltanto gli automobilisti. Aziende ed esercizi commerciali sono tra i primi a subire i danni in modo passivo. In molti, infatti, da qualche settimana preferiscono evitare la zona interessata ai lavori in corso per evitare chilometriche code di traffico.

Questi disagi spingono gli automobilisti ad evitare la zona e, quindi, scegliere percorsi differenti da percorrere per le loro destinazioni. Un vero e proprio brutto colpo per quelle attività che hanno inaugurato da poco tempo o che, improvvisamente, hanno visto crollare i loro affari in tempi record.