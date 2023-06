Adesso è ufficialmente finita, Giuntoli lascia il Napoli

PUBBLICITÀ

Adesso è ufficialmente finita, Cristiano Giuntoli lascia il Napoli. “Il Calcio Napoli ringrazia Cristiano Giuntoli per gli 8 anni di collaborazione con il Presidente Aurelio De Laurentiis, con l’Amministratore Delegato Andrea Chiavelli e con gli allenatori che hanno guidato la squadra” questo il comunicato della società.

Giuntoli nuovo DS della Juventus

La società bianconera ha scelto proprio Cristiano Giuntoli per ripartire la prossima stagione. Dunque l’ex Carpi subentrerà in una situazione non facile, con una ripresa economica da fare e una società in confusione alle spalle. Ma la piazza è importante, come altrettanto lo è la rosa. Dunque una nuova sfida impegnativa per Giuntoli dopo il successo degli 8 anni a Napoli culminati con la vittoria dello scudetto.

L’ufficialità ci sarebbe tra il 30 Giugno e il 1 Luglio, date in cui ufficialmente termina una stagione per lasciar spazio alla successiva. Giuntoli rinuncerebbe ad un anno di contratto con il Napoli, che scadeva infatti nel 2024, e, come riporta Calciomercato.com, anche a diversi bonus premio per la stagione e qualche mensilità arretrata.

Il sostituto è già a Napoli

Aurelio De Laurentiis non ha avuto particolarmente bisogno per ricercare il sostituto dell’ormai ex direttore sportivo Giuntoli. Ci saranno promozioni delle figure chiave dell’organigramma del Napoli attualmente presenti in rosa, a partire dall’AD Chiavelli, fino ai responsabili dell’area scouting Micheli e Mantovani. Tutti nomi che hanno lavorato con Giuntoli e porteranno avanti anche le sue idee.

Probabilmente un ruolo importante lo avrà anche Antonio Sinicropi, ex difensore ora nell’area marketing azzurra e genero del presidente. Sinicropi infatti è il compagno della sua secondogenita Valentina, pertanto potrebbe essere una soluzione “in famiglia”. Antonio è inoltre dirigente anche nel Bari, l’altra società di De Laurentiis, e dunque rappresenta un nome “fidato”. Il 34enne ha giocato in Serie C prima di ritirarsi nel 2016 e ora gli si presenta avanti una importante opportunità in ambito dirigenziale.