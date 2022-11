Lavoratori in ‘nero’ tra Afragola e Grumo Nevano, cantieri sequestrati

Cantieri illegali tra Afragola e Grumo Nevano, scatta il doppio sequestro. Lavoro nero e sicurezza sono stati al centro del un servizio svolto da Carabinieri della stazione di Grumo Nevano e del Gruppo Tutela del lavoro. Con loro anche personale civile dell’ispettorato del lavoro. 3 le attività controllate, tutte sono state sanzionate.

La prima in Via della Repubblica a Casandrino, un ingrosso di abbigliamento e accessori. 10 i lavoratori impiegati, tutti “in nero”. L’attività è stata sequestrata, il titolare denunciato. Si tratta di un 50enne di origini cingalesi.

BLITZ NEI CANTIERI

Sequestrato un cantiere in Via San Domenico, nel comune di Grumo Nevano. Dei 4 operai al lavoro, uno era irregolare, senza alcun contratto. Per un impresario 52enne di Cesa la sospensione dell’attività e una denuncia.

Guai anche per una ditta edile di Afragola. Dei 5 lavoratori “di turno”, 2 erano inquadrati sulla parola. Sequestrata l’attività, segnalato all’Autorità Giudiziaria il titolare, un 40enne di Gricignano d’Aversa