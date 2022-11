Lacrime nel Napoletano, Vincenzo muore nell’incidente: travolto da un’auto sulla sua bicicletta

Incidente mortale ad Acerra intorno alle 20 di ieri, lunedì 7 novembre: il contadino Vincenzo Crimaldi ha perso la vita in un violento impatto con un’auto. Il 69enne era in sella alla sua bici lungo la strada provinciale quando avrebbe colpito in pieno l’auto.

A perdere la vita il 69enne Vincenzo Crimaldi. Il contadino in pensione era in sella alla sua bici quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe preso in pieno l’auto con a bordo un 47enne con la moglie lungo la strada provinciale che da Pomigliano porta ad Acerra.

Ancora da chiarire la dinamica del tragico incidente

Ancora da chiarire la dinamica di quanto avvenuto, i due viaggiavano lungo la stessa corsia di marcia. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Presenti anche i carabinieri e gli agenti della Municipale per i rilievi del caso.