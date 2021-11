Madre picchia la prof in provincia di Napoli, ha impedito all’alunno di aggredire un compagno

Violenza nella scuola Primaria Leonardo Sciascia a Castello di Cisterna. Una docente sarebbe stata picchiata, difatti, dalla madre di un alunno. Il motivo? Avrebbe bloccato quest’ultimo intenzionato a picchiare un compagno. I fatti sono accaduti sull’uscio dell’ingresso dell’istituto scolastica. La madre, infuriata, ha colpito violentemente a suon di schiaffi l’insegnante e, insieme a questa, anche una collega che ha tentato di proteggerla.

Sulla propria pagina Facebook, l’assessore alla pubblica istruzione ha espresso il rammarico per quanto accaduto e piena solidarietà alla docente aggredita. “Non c’è mai una giusta motivazione per utilizzare l’aggressività come mezzo comunicativo. La mia piena solidarietà va a quella maestra buona e premurosa vittima di un gesto deprecabile”.

La settimana scorsa aggredito un docente a Villaricca

Sono stati identificati i due ragazzi, entrambi maggiorenni, che hanno picchiato brutalmente un docente dell’istituto comprensivo Giancarlo Siani l’altra mattina. Uno dei due aggressori è il fratello di uno studente, 13enne iscritto alla terza media che nei giorni scorsi ha ricevuto un rimproverato dall’insegnante. A riportare la notizia è Il Mattino.

Una vera e propria spedizione punitiva. Quella subita da un professore della scuola media Siani di Villaricca: l’uomo ha subito un’aggressione all’esterno dell’istituto poco dopo l’uscita. Le lezioni erano appena finite e l’ insegnante, in supplenza da qualche giorno, era appena uscito dall’istituto insieme a colleghi e studenti. Ad attenderlo fuori c’erano due ragazzi, esterni all’istituto, che lo hanno picchiato duramente. Ancora da chiarire i motivi del gesto. Il docente si è recato presso il vicino pronto soccorso e dopo le cure poi le dimissioni. Indagini in corso da parte dei carabinieri di Villaricca per identificare gli autori dell’aggressione e per accertarne le motivazioni.