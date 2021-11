Salerno in lacrime per Emanuele, il 41nne ucciso da una leucemia fulminante: lascia due bimbi

Momenti di dolore quelli che sta vivendo la comunità di Agropoli. Emanuele Russo, 41 anni, ha perso la vita a causa di una leucemia fulminante. L’uomo è stato ricoverato prima a Vallo della Lucania, poi il trasferimento a Nocera Inferiore e infine, a Pagani dove è deceduto.

Emanuele era padre di due bambini e soprattutto un volto sorridente della sua città. Purtroppo, una leucemia fulminante l’ha strappato all’affetto di chi lo voleva bene su questo mondo. Il giovane pizzaiolo – questo era il suo lavoro – spiccava soprattutto per le sue qualità umane. Specie per essere sempre simpatico e per rapportarsi con tutti con il sorriso stampato sul volto.

Il ricordo per Emanuele

“Il Circolo di Agropoli del Movimento 24 Agosto Equità Territoriale è profondamente scosso per la prematura scomparsa di Emanuele Russo, compagno prezioso e amico sincero. Emanuele è sempre stato pronto a fare tutto ciò che gli era possibile per contribuire alla nostra causa, con passione, entusiasmo e competenza. Amico personale da molto prima della nascita del movimento, lascia una moglie e due figli a cui esprimiamo tutto il nostro cordoglio e la nostra vicinanza. A noi che restiamo rimane il compito di tener vivo il suo caro ricordo, con la speranza che adesso sia in un posto migliore. Ciao Emanuele!”.