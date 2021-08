Un uomo è stato ferito in maniera non grave a colpi di pistola la sabato notte a Praia a Mare. Il fatto è accaduto nei pressi di un locale pubblico della movida nel pieno centro della cittadina balneare del Tirreno cosentino. Due i colpi alle gambe hanno raggiunto un 40enne: al momento non sono state ancora rese note dell’autore dell’agguato.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del Suem 118 che prestato le prime cure al ferito poi trasportato in ospedale. Sull’episodio hanno avviato le indagini i carabinieri di Scalea che avrebbero già sentito alcuni testimoni.