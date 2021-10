Ancora una vittima sul lavoro in Campania, Alfonso morto schiacciato dall'escavatore

Dramma nella Valle Caudina sul lavoro. Un uomo di 50 anni, Alfonso Maya, ha perso la vita dopo essere stato schiacciato da un escavatore uin via Curielli a Rotondo. L’uomo stava lavorando alla costruzioni di alcune palazzine in un terreno di sua proprietà. Secondo una prima ricostruzione l’uomo si è messo alla guida di un escavatore per fare la pulizia nella zona dei garage. A quel punto, pare abbia deciso di rimuovere del materiale di risulta, quando ha perso il controllo. Pare, difatti, che l’escavatore abbia incontrato un dislivello.

Nel contraccolpo, l’uomo è stato sbalzato dalla cabina di guida finendo schiacciato dall’escavatore che ha continuato la sua corsa. Per Alfonso, purtroppo, non c’è stato niente da fare: i soccorsi del 118, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Le forze dell’ordine indagano per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. A riportare la notizia è Edizione Caserta.

Probabilmente, si renderà necessario l’intervento del medico legale che dovrà essere inviato dalla Procura della Repubblica di Avellino e ci vorrà del tempo sino a che non arrivi in via Curielli. Intanto, la zona è completamente chiusa.