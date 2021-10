Paura al centro commerciale, crolla controsoffitto di un negozio: il video

Crolla controsoffitto di un negozio del centro commerciale “Belvedere” a Melilli in provincia di Siracusa. Ecco le immagini immortalate da un telecamera all’interno cel centro commerciale. Il controsoffitto di un negozio di cosmesi è crollato ma, per fortuna, nessuno è rimasto ferito.

Le immagini di una telecamera esterna all’esercizio commerciale riprendono una coppia che sta per lasciare il locale, mentre dall’altra parte, non appena si verifica il distacco di materiale dal tetto, altre due persone (probabilmente dipendenti del negozio) fuggono verso l’esterno, in direzione di un’uscita laterale, venendo forse appena sfiorate da qualche detrito. All’interno restano soltanto due commessi i quali, però, non si trovano sotto il controsoffitto caduto ma si rendono conto probabilmente dell’accaduto soltanto dopo aver udito un boato.

Il controsoffitto è finito in pezzi sui banconi di esposizione. Per tutti tanta paura ma nulla di più. In quel momento la zona antistante era semivuota. Sul posto si sono subito portati gli uomini del servizio di sicurezza del centro commerciale, i quali hanno verificato che nessuno fosse rimasto ferito.