Allarme banconote false in Campania, la denuncia: “Attenzione al taglio da 50”

False banconote in giro per Nocera Inferiore e, probabilmente, anche per i comuni limitrofi. A denunciarlo è su Facebook la pagina Bar Stadio. “Ieri sera – si legge – mentre stavo lavorando e facendo una consegna approfittando della pioggia mi è stata data questa 50€ falsa. Sono riuscito a recuperare i miei soldi. Gliel’ho ridata ma tutta maltratta perché l’ho chiusa nella mano mentre discutevo, quindi adesso si vede chiaramente che è falsa, ovviamente le solite sceneggiate scusami non sapevo che ecc ecc…”. Da qui il consiglio: “Fate attenzione che stanno girando queste banconote“. “Confermo, ho sentito anche io questa storia capitata ad un altro rider, fate attenzione” si legge tra i commenti.

Il fenomeno delle banconote false non è nuovo, qualche anno fa spacciati anche biglietti da 100, sino alle monete di 2 euro. Non è infatti la prima volta che si vede falsa moneta girare per le strade dell”Agro nocerino sarnese. La segnalazione potrebbe ora arrivare alle forze dell’ordine.