Pubblicità

Allarme bomba questa mattina all’ufficio postale di via Salvatore Nuvoletta a Marano, a pochi metri dal Comune e dalla compagnia dei Carabinieri. A lanciare l’allarme è stato il direttore che, dopo aver fatto evacuare gli uffici, ha allertato i militari che sono giunti immediatamente sul posto per transennare la zona in attesa del nucleo artificieri.

Secondo quanto si apprende, ad allarmare il direttore dell’ufficio postale sarebbe stata una telefonata anonima, ancora da verificare. Il personale specializzato dei carabinieri è atteso sul posto per verificare la presenza di ordigni ed, eventualmente, procedere al disinnesco e alla messa in sicurezza della zona.