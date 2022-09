Allarme tra Marano, Mugnano, Melito e Calvizzano: è caccia al truffatore, scappa via col resto

“L’ha già fatto altre volte, fate attenzione”. I commercianti di Marano e dintorni mettono in guardia i loro colleghi su un presunto truffatore che dopo aver preso l’ordine scappa senza pagare. E’ stato tracciato l’identikit del soggetto. Avrebbe un’età compresa tra i 30 ed i 35 anni, ben vestito e con un ottima parlantina.

Il truffatore di fattorini

Il domicilio del truffatore o perlomeno quello che lui da come indirizzo di consegna durante l’ordine è Corso Europa a Marano, il palazzo in questione dovrebbe avere due entrate. Gli obiettivi del ragazzo non sono però solamente attività commerciali di Marano, ad esser colpiti pare siano stati anche locali di Mugnano, Calvizzano e Melito.

Il truffatore chiama attraverso un numero di cellulare fa la sua ordinazione chiedendo il resto per la banconota da 50 euro. Una volta arrivato sotto il portone nel civico da lui indicato il ragazzo scende per ritirare il suo ordine e per procedere con il pagamento. Quando arriva il momento del “conto” però il truffatore scappa utilizzando la scusa di aver “dimenticato i soldi sopra”. Infatti ogni volta la buona fede del fattorino viene “ferita” perchè il truffatore non ritorna per pagare il proprio conto. Scappa con la merce creando dei danni all’attività commerciale.