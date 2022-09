Impianto ecoballe Giugliano, De Luca risponde alle proteste: “Dovrebbero ringraziare il Padreterno, stiamo liberando la città dai rifiuti”

Si dice orgoglioso il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a margine della presentazione dell’impianto di smaltimento di eco-balle di Giugliano. “Dobbiamo raggiungere l’obbiettivo per il quale ci siamo impegnati con i nostri concittadini“. Lo ha ribadito oggi il Governatore De Luca, che pare ricordare bene la “promessa fatta”. Il “patto” con i concittadini da lui stesso citato ha alla base la volontà di ripulire la Regione Campania da 4 milioni e mezzo di tonnellate di eco-balle.

Le parole di Vincenzo De Luca

Orgoglioso e pronto a mantenere la promessa così De Luca presenta il nuovo impianto di smaltimento eco-balle di Giugliano, che avrà, insieme a quello di Caivano e agli altri in programma, il grande compito di ripulire la Campania. “Abbiamo già mandato fuori dalla Regione 1 milione e quattrocento mila tonnellate di eco-balle” dice De Luca. “Con questo impianto avremmo la possibilità di lavorare altre 400mila tonnellate” spiega il Governatore dopo aver precisato che oramai nessun paese accoglie più rifiuti. Nella gara pare inoltre, come lo stesso De Luca racconta, che vi sia la possibilità di raddoppiare il materiale “trattato”. Salirebbero quindi ad 800mila le tonnellate da poter lavorare.

Il vanto del nuovo impianto di smaltimento a Giugliano pare non essere solo la grande capacità quantitativa, tra le parole del Presidente vi è anche grande attenzione per la “qualità”. Con l’ausilio di una tecnologia avanzatissima infatti l’impianto di smaltimento permetterà “il recupero di plastica e materiale ferroso“. Questa caratteristica permetterà quindi, come il Governatore De Luca spiega, un “risparmio importante anche d’investimenti da parte nostra“. Parla anche di numeri e di “budget” De Luca che racconta: “l’investimento complessivo per l’impianto di Giugliano è di 103milioni di euro“.

“Siamo in dirittura d’arrivo”

Continua poi il Presidente De Luca spostando l’attenzione sul progetto generale, lui stesso infatti ricorda che sono state previste dodici strutture totali e che i tempi devono essere accelerati. “In tre o quattro comuni sono partiti con le gare e con i lavori” spiega, ma in altri paiono invece esserci ritardi, ciò che preoccupa di più è però l’aumento dei costi. Se infatti due anni fa poteva “bastare” il budget prefissato ad oggi “probabilmente dovremmo trovare nuove risorse per realizzarli tutti” spiega De Luca.

Nonostante questo si mostra fiducioso il Presidente Vincenzo De Luca: “siamo in dirittura d’arrivo per raggiungere l’obiettivo per il quale ci siamo impegnati“. “Ripulire la Campania, avere un’economia circolare, la piena autonomia campana della gestione dei rifiuti” spiega. L’ambizioso progetto del Governatore sembra essere in dirittura d’arrivo quindi, pronto per “eliminare totalmente la sanzione europea“. L’impianto di Giugliano dovrebbe infatti consentire di eliminare altri 40mila euro al “debito” europeo. L’ambizioso Presidente conta quindi di eliminare l’intera somma della sanzione europea entro l’anno.

Il sit-in fuori al Comune

L’impianto di smaltimento non ha reso felici tutti gli abitanti di Giugliano e dei paesi limitrofi. Oggi stesso infatti fuori al Comune c’è chi ha manifestato contro l’istallazione. Secondo i manifestanti a quanto pare esisterebbe una norma che vieta l’apertura di nuovi impianti in aree che hanno “già dato”, come quella di Giugliano. Il Presidente De Luca si dice sorpreso che qualcuno possa protestare contro un impianto di smaltimento. “La protesta per che cosa? Non vogliono che puliamo la Campania?“. Lo sconforto e la protesta dei cittadini è anche dovuto alla presenza di un altro impianto. “Come si fa ad eliminare le eco-balle? Con lo schiocco di dita?” risponde. “I campi di eco-balle sono Giugliano, non sono a Napoli città quindi stiamo ripulendo il territorio di Giugliano – continua – stiamo bonificando il territorio con un’impianto avanzatissimo“.

De Luca, “Cose dell’altro mondo!”

Estremamente sorpreso sulla posizione presa dai protestanti, tanto da esclamare: “qual è il problema?“, “noi stiamo liberando il comune di Giugliano da montagne di eco-balle e qualcuno si lamenta, ma sono cose dell’altro mondo!” conclude. “E’ tempo di serietà, le scemenze non hanno più motivo d’esistere” spiega poi il futuro delle strutture dopo “questi due anni”. “Che si fermi o non si fermi è assolutamente indifferente, questo non è altro che un impianto industriale, le industrie le chiudiamo? questo è un manicomio!” spiega. “E’ tutto perfettamente a norma” spiega parlando anche delle norme di garanzia per le emissioni in atmosfera. Cerca di tranquillizzare i concittadini il Presidente De Luca per fa si che anche loro, magari, possano vivere l’istallazione del nuovo impianto con lo stesso orgoglio e serenità.