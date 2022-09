Paura a Scampia, rincorreva una donna armato di piccone: denunciato 49enne

Inseguiva una donna per strada armato di piccone. Per questo motivo, sabato sera, gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un uomo a Scampia.

Sabato sera un uomo ha rincorso una donna con un piccone per le strade di Scampia: fermato dalla polizia

La vicenda risale allo scorso sabato sera, ma è stata resa nota soltanto adesso. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli erano impegnati in un servizio di controllo del territorio. Quando, mentre stavano transitando in viale della Resistenza a Scampia, periferia settentrionale della città, hanno visto un uomo. Questi, armato di un oggetto appuntito, stava rincorrendo una donna. I poliziotti sono così intervenuti: hanno raggiunto, bloccato e disarmato l’uomo, che è stato trovato in possesso di un piccone con una lama di 23 centimetri. L’uomo, un 49enne originario della Macedonia, irregolare sul territorio nazionale, è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per porto di armi o oggetti atti a offendere.

Venerdì sera un 42enne aveva sparato a salve dal balcone della sua abitazione, allarmando i vicini

Solo la sera prima gli agenti, durante un servizio di controllo, erano intervenuti in via Giuseppe Fava su segnalazione di colpi d’arma da fuoco. Gli agenti, giunti sul posto, avevano perlustrato la zona e in via Annamaria Ortese avevano rinvenuto 2 cartucce a salve calibro 8 inesplose. Poco dopo, però, erano stati avvicinati da un uomo. Questi ha raccontato di essere l’autore degli spari e di aver esploso i colpi senza alcun motivo preciso, dal balcone di casa. Gli agenti avevano, quindi, perquisito l’abitazione dell’uomo. Lì avevano rinvenuto e sequestrato la pistola a salve utilizzata, calibro 8, e 45 cartucce dello stesso calibro. Dopodiché, il 42enne è stato denunciato per procurato allarme e per accensione ed esplosioni pericolose.