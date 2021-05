Si infiamma il totonomi per il nuovo allenatore del Napoli. Massimiliano Allegri, compagno di Ambra Angiolini, rimane il sogno del presidente di Aurelio De Laurentiis. Il tecnico livornese attende il Real Madrid e lascia aperta la porta al club azzurro, che intanto continua a trattare con Luciano Spalletti, disposto ad arrivare all’ombra del Vesuvio. Nome caldo anche quello di Simone Inzaghi, pronto a salutare la capitale.

Massimiliano Allegri allenatore del Napoli, il sogno è possibile

Il desiderio di Aurelio De Laurentiis per la panchina del Napoli rimane Massimiliano Allegri. Il tecnico ex Juve non ha rifiutato il Napoli, che può così continuare a sognare l’arrivo dell’allenatore toscano in panchina, ma con una precisa consapevolezza: quella di dover attendere ancora qualche giorno. Il tecnico è tra i papabili sostituti di Zinedine Zidane, pronto a salutare le Merengues a fine stagione, ragion per cui continua a prendere tempo.

Ambra Angiolini già a Napoli

Dietro alla possibile scelta Napoli per Massimiliano Allegri potrebbe celarsi anche un motivo familiare. Come riportato da Il Roma, infatti, la sua compagna Ambra Angiolini ha firmato un contratto con la Rai per una serie tv girata a Napoli. L’allenatore, dunque, avrebbe così la possibilità di restare a stretto contatto con l’attrice. I contatti proseguono, manca ancora la fumata bianca, ma in questi giorni si è registrata la volontà di entrambi di lavorare insieme.

Le alternative ad Allegri per il Napoli

Se il 5 volte campione d’Italia dovesse saltare, Spalletti rappresenta la vera alternativa per essere il nuovo allenatore del Napoli. De Laurentiis avrebbe già fatto una proposta da 2,5-2,8 milioni di euro d’ingaggio, più eventuali bonus, riscontrando tanta disponibilità da parte del tecnico di Certaldo. Gli altri nomi sulla lista del patron dei partenopei sono quelli di Simone Inzaghi e Cristophe Galtier. Il tecnico della Lazio vorrebbe cambiare aria a fine stagione e non è da escludere uno scambio di panchine: Inzaghi al Napoli e Gattuso alla Lazio. Il tecnico francese invece, sebbene sia vicino al Nizza, rimane nella lista di ADL, che con lui abbasserebbe notevolmente il monte ingaggi.