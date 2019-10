Amore e dolore senza limiti in provincia di Caserta, madre muore poco prima dei funerali del figlio

Una storia di amore incondizionato, che dura fino alla morte e anche oltre. Quello tra una madre ed un figlio. Una donna originaria di San Prisco, provincia di Caserta ma residente in Abruzzo è morta poche ore prima dei funerali del figlio. Una circostanza drammatica come si legge sul sito edizionecaserta. L’uomo era ricoverato in una clinica casertana e si è spento a 58 anni. I funerali sono stati fissati nella città di origine dove però proprio nel giorno dell’addio si è diffusa la notizia della dipartita dell’anziana madre.