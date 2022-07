Ancora violenza a Napoli, 18enne ferito da colpi di pistola

Non si arresta l’escalation criminale a Napoli, questa notte è stato ferito un ragazzo di soli 18 anni. Alessandro Soria si è presentato al pronto soccorso dell’Ospedale del Mare per una ferita d’arma da fuoco al piede sinistro. Agli agenti ha raccontato di essere stato colpito nel corso di una ‘stesa’ mentre, in sella al suo scooter, percorreva corso Sirena. A riportare la notizia è Il Mattino. Secondo la sua versione, avrebbe incrociato un corteo di almeno tre motocicli. All’improvviso avrebbero aperto il fuoco in ogni direzione. Soria, quindi, avrebbe cercato di fuggire ma è stato raggiunto da uno dei proiettili.

Per il giovane, per fortuna non in pericolo di vita, una prognosi di circa trenta giorni. Il colpo di pistola, infatti, gli ha causato una lesione ossea. Gli investigatori sono al lavoro per ricostruire l’accaduto. Al vaglio anche la versione del giovane, che non convince del tutto.