Speranza per Angela Celentano, il papà: “C’è una ragazza che somiglia a nostra figlia”

Si riaccende la speranza per il ritrovamento di Angela Celentano, scomparsa nell’agosto del 1996 durante una gita sul Monte Faito. Ora c’è una nuova segnalazione dal Sud America, raccontata da papà Catello a Il Giornale. La ragazza in questione sembrerebbe essere compatibile con il profilo odierno della bimba, ma solo l’esame del Dna potrò darne conferma.

“C’è una ragazza che assomiglia a nostra figlia. Stiamo verificando una serie di elementi prima di procedere, qualora dovesse esserci un riscontro positivo, col test del Dna“, spiega Catello. È stato possibile rintracciarla grazie all’aiuto degli esperti dell’associazione Missing Angels Org in Florida, che hanno usato un software di age progression.

L’IDENTIKIT DI ANGELA CELENTANO

“Come ha spiegato il nostro legale, l’avvocato Ferradino, – prosegue Celentano – l’immagine è stata ottenuta elaborando i tratti somatici miei, di mia moglie e delle altre due mie figlie, Rosa e Noemi”. La foto del possibile volto di Angela è stata poi diffusa in tutti i database che si occupano di persone scomparse e sui vari social network, fino all’individuazione della ragazza in Sud America. “Questa ragazza sembrerebbe compatibile con Angela anche per una serie di dettagli”, spiega Celentano.

Nonostante le tante speranze storicamente disattese, però, la famiglia non si è mai arresa. “La fede – spiegano i genitori – è una cosa ben diversa dalla speranza perché non ti abbandona mai“. Alla trentenne che oggi potrebbe essere Angela chiedono solo, nel caso in cui li riconoscesse, di farsi viva, rassicurandola che: “Non intendiamo in alcun modo turbare la sua serenità. Sappiamo che adesso è una donna adulta, con un vissuto diverso dal nostro e probabilmente ha anche una famiglia tutta sua. A noi interessa solo sapere che è felice“.

LA RICOSTRUZIONE DEL VOLTO DI ANGELA

“In coincidenza con il ventiseiesimo anniversario della scomparsa sul Monte Faito di nostra figlia Angela Celentano, esperti dell’associazione ‘Missing Angels Org’, grazie a uno speciale e avanzato software hanno realizzato una ‘age progression’ della sua immagine, che corrisponderebbe in maniera quasi reale alle sembianze che avrebbe oggi“. Dunque non si arrendono Catello e Maria Celentano e attraverso un comunicato, fanno sapere che, grazie all’ausilio del loro legale Luigi Ferrandino, hanno ottenuto una foto ritenuta estremamente veritiera della ragazza, che oggi avrebbe 29 anni.

L’immagine è stata già pubblicata su decine e decine di siti web. “E’ stata forte la nostra emozione la foto è veramente veritiera, Maria ha pianto vedendola. Per compiere questa progression sono stati utilizzati i tratti somatici di tutti i componenti della nostra famiglia, con particolare riferimento alle altre nostre due figlie Rossana e Naomi. Riteniamo che i social siano di fondamentale importanza poiché ci consentono di spingere la ricerca in ogni angolo del pianeta“, dichiara Catello.