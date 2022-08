“Con le sue curve distrae gli studenti”, genitori chiedono licenziamento della prof

Un’insegnante del New Jersey, negli Stati Uniti, ha difeso il suo lavoro educativo nonostante le critiche ricevute da alcuni membri della comunità scolastica per il suo corpo voluttuoso che presumibilmente distrae i suoi studenti.

“The Art Teacher” come si definisce l’insegnante su Instagram (toyboxdollz), ha generato polemiche per il suo modo di vestire sexy, al punto che alcuni genitori le hanno chiesto di essere allontanata dal suo lavoro di insegnante di scuola materna. “Gli insegnanti che amano insegnare insegnano ai bambini ad amare per imparare”, si legge in un post condiviso a febbraio dall’account online. In un’altra pubblicazione alla fine di marzo, l’insegnante ha evidenziato lo sforzo necessario per arrivare dove si trova e come alcuni dei suoi critici dimenticano quel dettaglio.

Nonostante le dichiarazioni delle madri, l’insegnante ha sottolineato che quando insegna o lavora, non indossa abiti inappropriati. Inoltre, ha sottolineato che i minori non hanno tali pensieri ma che il problema risiede nei genitori dei bambini.

“Artista, insegnante d’arte, influencer, ecc. Ho lavorato per anni per diventare la donna che sono oggi. Forte, di successo, amorevole, motivato, ecc. Sfortunatamente, essere un influencer rende facile per la maggior parte delle persone ignorare l’immensa quantità di lavoro necessaria per arrivare dove sono oggi. La maggior parte delle volte mostriamo solo i risultati finali, quindi le persone tendono a ignorare completamente l’enorme quantità di lavoro necessaria per arrivare qui. Ancora peggio, alcune persone credono che siamo fatti di pietra e che non abbiamo sentimenti. Alcuni dimenticano il fatto che la loro mancanza di empatia può portarci a perdere il reddito che utilizziamo per sostenere le nostre famiglie o il nostro controllo emotivo…”, ha condiviso.