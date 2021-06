Anna Tatangelo ha definitivamente archiviato Gigi D’Alessio. Dopo quindici anni insieme all’artista napoletano la bella 34enne sta vivendo un nuovo amore. A confermarlo la diretta interessata in un’intervista rilasciata al settimanale Gente: “Non posso dire di essere innamorata ma sto molto bene. Non smentisco né confermo, ma la vita va avanti”.

Per il momento la Tatangelo ha preferito non fare il nome del fortunato ma secondo i gossip dell’ultimo periodo l’uomo misterioso sarebbe Livio Cori, cantante e attore anche lui nato e cresciuto a Napoli come D’Alessio. Livio ha recitato nella serie cult Gomorra e ha partecipato al Festival di Sanremo nel 2019 insieme a Nino D’Angelo. Pure Gigi ha voltato pagina: da un anno è felice accanto alla 28enne Denise Esposito.

Anna Tatangelo, che bordata a Gigi D’Alessio: “Di lui non mi manca nulla”

«Di quel rapporto non mi manca nulla, se n’è andata l’Anna malinconica, che faceva la donnina per mostrare anni in più». Anna Tatangelo a ruota libera. La cantante si è tolta qualche sassolino dalla scarpa nella puntata di “Belve”, il programma di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani. L’ex compagno famoso, la carriera da enfant prodige della musica, le rinunce, le battute, soprattutto frecciatine, l’intervista condotta dalla compagna di Enrico Mentana, ha tirato fuori rimpianti e rivalse.

Passaggi clou della chiacchierata andata in onda sono quelli in cui la Tatangelo ha parlato di Gigi D’Alessio. «Essere compagna di Gigi mi ha aiutata per il fatto di avere a fianco una persona con 20 anni più di me di esperienza artistica. Mi ha svantaggiato perché nel momento in cui sono uscita fuori di casa con la sua musica tante volte è stato un punto di attacco: ‘Eh, questi pezzi sono sempre D’Alessiani…’».