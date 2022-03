Anonymous contro la censura: “Usate le recensioni per informare il popolo russo”

Anonymous ha deciso di ovviare alla crescente censura russa chiedendo agli utenti di diffondere notizie tramite le recensioni di Google Maps o TripAdvisor. La censura russa è aumentata contenendo così la possibilità del popolo russo di vedere le testimonianze di ciò che il presidente sta causando in Ucraina. Motivo per cui la legione di hacker più potente al mondo sta cercando di istruire gli utenti alla diffusione di notizie tramite le recensioni di locali e ristoranti.

L’idea delle recensioni

Seppure la censura russa non abbia ancora raggiunto i livelli delle restrizioni cinesi, sta però cercando di controllare le informazioni. Ha infatti aperto un sito contro le fake news, per assicurarsi che non vengano riportate notizie false contro il governo. A spiegarlo è l’agenzia Tass, questo sarebbe quindi uno dei metodi prescelti: piantare il seme del dubbio nelle notizie che riportano le azioni russe. Peccato che le atrocità portate avanti dal presidente russo in Ucraina sono tutte vere, e purtroppo reali. Il Cremlino ha bloccato Facebook e Twitter in Russia, sembra quindi alta l’attenzione su ciò che arriva agli occhi del popolo russo.

Motivo per cui Anonymous, tramite il profilo Twitter ‘@YourAnonNews‘, ha deciso di “istruire” gli utenti ad un modo alternativo per condividere notizie. Ha suggerito infatti di andare su Google Maps o TripAdvisor e lasciare un atipico genere di recensione. In questi due siti è infatti possibile trascrivere la propria esperienza nei locali o ristoranti, e vi è anche la possibilità di allegare foto. Viene chiesto quindi di lasciare una recensione per poi spiegare quel che sta succedendo in Ucraina. In modo tale da rendere informati gli utenti russi sui fatti. L’idea arriva da un utente polacco, che da giorni sostiene questa causa.

Su Twitter sono già visibili i primi risultati di questo “movimento”. Nei post del social “cinguettante” si possono vedere immagini dei profili di ristoranti e delle loro recensioni. Nell’apposito spazio però non vi sono elogi o foto di piatti, ma notizie e immagini della guerra in Ucraina. Tant’è vero che nelle pagine dei ristoranti di Mosca non è più possibile lasciare recensioni. “A causa di un recente evento che ha attirato l’attenzione dei media e ha causato un afflusso di invii di recensioni che non descrivono un’esperienza di prima mano, abbiamo temporaneamente sospeso la pubblicazione di nuove recensioni per questo elenco. Se hai avuto un’esperienza diretta in questa struttura, torna presto a trovarci: non vediamo l’ora di ricevere la tua recensione” questo ciò che si legge.

La censura nel paese d’origine del presidente Putin deve essere ovviata, in modo tale da rendere noto ai russi le tristi immagini.

La “Public Bathroom”

Questa di Google Maps e TripAdvisor non è l’unica campagna messa in atto. Il comico statunitense Walter Masterson ha avviato una campagna contro le sedi diplomatiche russe. La campagna consiste nel cambiare la descrizione delle sedi, non si legge più quindi “ambasciata russa” o “consolato russo”, ma “bagni pubblici”. Alcune delle principali sedi sono quindi ora identificate come dei bagni pubblici. Nel web inoltre sono molti i video che riportano azioni di vandalismo contro le sedi diplomatiche russe, dove per protesta contro la guerra contro i palazzi vengono lanciate uova.