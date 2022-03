Assistenza a bimbi ucraini, il Santobono apre le sue porte ai piccoli profughi

La Campania sempre più solidale col popolo ucraino: attivati centri d’accoglienza e case ospitanti. Il Santobono Pausilipon è pronto ad assistere i piccoli pazienti ucraini. La Regione Campania e tutti i comuni che la compongono si sono mostrati solidali al popolo ucraino sin dall’inizio della guerra.

Come stabilito dalla Cabina di Regia nel corso della riunione in Prefettura a Napoli, la Regione Campania con la protezione civile e l’Asl Napoli 1 ha attivato due centri di riferimento per i cittadini ucraini in arrivo sul territorio regionale. I due centri in questione sono quello presso il Residence dell’Ospedale del mare e quello presso il Consolato Ucraino.

La solidarietà campana ai profughi ucraini

Il residence dell’ospedale del mare, in via Luca Pacioli angolo viale delle Metamorfosi, Ponticelli – Napoli, è aperto dalle 9 alle 18. Dispone di uno sportello/ufficio immigrazione della Polizia di Stato, di uno sportello dell’ASL Napoli 1 Centro. Sportello dove si potrà attivare il codice STP (Straniero Temporaneamente Presente), valido 30 giorni. Saranno inoltre presenti uno sportello informazioni e una postazione per tamponi, per verificare eventuali presenze di positivi al virus. Il centro presso il Consolato Ucraino è anch’esso aperto dalle 9.00 – 18.00, dispone di uno sportello dell’ASL Napoli 1 Centro per generare il codice STP valido 30 giorni, di uno sportello informazioni e di una postazione per tamponi.

L’assistenza del Santobono-Pausilipon

L’Azienda Ospedaliera Santobono-Pausilipon ha dato la totale disponibilità ad accogliere i bambini provenienti dall’Ucraina. L’Azienda è pronta ad offrire le cure necessarie ai piccoli rifugiati ucraini. Inoltre è stato definito un accordo con l’Azienda Ospedaliera dei Colli-Ospedale Monaldi, per la Cardiochirurgia Pediatrica e con l’Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno. Il Santobono-Pausilipon, inoltre, è pronta ad aiutare anche i genitori dei piccoli pazienti. Coordinerà infatti il supporto di varie associazioni umanitarie. Le associazioni infatti si sono già proposte per assicurare ospitalità ed assistenza ai genitori dei piccoli pazienti.

Rodolfo Conenna, direttore generale dell’Aorn Santobono-Pausilipon, rassicura: “Non interrompere le cure per i bambini cronici e oncologici, nonché fronteggiare le necessità assistenziali dei bambini che arrivano dai territori coinvolti dal conflitto è il nostro dovere e la nostra priorità“. Aggiunge poi: “D’accordo con la Presidenza della Giunta Regionale abbiamo già dato la nostra piena disponibilità all’associazione Soleterre, che opera in Ucraina, e siamo pronti ad aprire ulteriori canali umanitari per dare il nostro contributo“.

L’iniziativa del sindaco di Ercolano

Inoltre il sindaco Buonajuto ha dichiarato in un comunicato che un bus con a bordo il consigliere comunale di Italia Viva, Ciro Santoro, i volontari della Croce Rossa Italiana e dell’associazione ‘Uniti per la vita’ è partito per l’Ungheria. La destinazione precisa è la città ungherese di Barabas che si trova al confine con Usgorot, ultima città dell’Ucraina. Ritornati in patria il comune e i concittadini sono pronti a ricevere i profughi ucraini. A disposizione famiglie e strutture ricettive, come B&B.