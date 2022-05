San Giuseppe Vesuviano in lacrime per Antonio, il 24enne ucciso da un brutto male

San Giuseppe Vesuviano piange un suo figlio. Antonio Langella, giovane amato e conosciuto in tutta la comunità, si è spento a soli 24 anni a causa di un brutto male. In molti lo ricordano come un ragazzo gentile ed educato. La sua prematura scomparsa lascia un vuoto enorme in tutta la cittadina, che in queste ore si è stretta attorno alla famiglia. Antonio, come si evince dalle foto postate sui social, era un grande fan di Nancy Coppola. Diversi gli scatti pubblicati in compagnia dell’artista napoletana.

Il cordoglio social per Antonio Langella

Tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi su Facebook. “Piccolo angelo riposa in pace….un brutto male ti ha strappato alla vita terrena… condoglianze alla famiglia Langella per la perdita di Antonio….“ si legge su un gruppo Facebook cittadino.

“Buon viaggio Antonio Langella… porta quel sorriso agli angeli e salutami mio fratello….non ti dimenticheremo mai” scrive un amico su Facebook, dove ancora si legge: “Amico mio riposa in pace e dai tanta forza alla tua famiglia un brutto male ti ha portato via dai tuoi cari e dai tuoi amici”.