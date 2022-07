L’auto finisce fuori strada e si schianta, il 18enne Antony muore sul colpo

Un ragazzo di 18 anni, Antony Tafuro, è morto in provincia di Taranto a causa di un brutto incidente stradale avvenuto sulla litoranea interna tra Avetrana e Manduria. L’auto su cui viaggiava, guidata da un amico (rimasto ferito nello schianto) è andata fuori strada ed è finita contro un albero di ulivo.

L’auto si è ribaltata più volte: Antony ne è stato sbalzato fuori, morendo sul colpo, mentre il conducente è rimasto intrappolato all’interno. L’auto è andata distrutta. Il paese di Avetrana è in lutto per questa vita spezzata: il giovane aveva una grande passione per il calcio e faceva parte della squadra giovanile locale.

“Un’altra giovane vita si è spezzata a causa di un tragico incidente nella serata di ieri. Antony Tafuro, già tesserato per la nostra squadra Juniores, purtroppo non ce l’ha fatta. Ci stringiamo in un abbraccio alla famiglia di Antony nel momento di questo dolore incolmabile. Ti ricorderemo sempre come il ragazzo allegro e sorridente che sei stato” è il cordoglio dell’Avetrana Calcio.