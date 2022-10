Anziano morto a Napoli dopo un furto, catturato uno dei presunti autori

Risponde di furto pluriaggravato il 45enne di Forcella Francesco Ioia fermato dagli uomini della sezione Falchi della squadra mobile di Napoli (diretta da Alfredo Fabbrocini). È accusato insieme alla compagna, quest’ultima solo denunciata, di essere uno dei due autori di un furto commesso ai danni di un 82enne poi morto in seguito ad un malore in via Taddeo da Sessa nella zona della stazione centrale. Secondo la prima ricostruzione l’uomo era alla guida della sua auto in compagnia della moglie quando si è affiancata un’auto che gli ha segnalato una gomma bucata. In evidente difficoltà, l’anziano ha accostato e ha accettato la collaborazione di due persone che però poi hanno derubato l’anziano del borsello. L’uomo a quel punto si è sentito male ed è morto poco dopo.