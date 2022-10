Giorgia Meloni premier, il giuramento al Quirinale e la lista dei nuovi ministri

Le notizie di oggi sul governo Meloni, terminato il giuramento al Quirinale. Presenti al Salone delle Feste al Palazzo del Quirinale il Presidente Mattarella, la premier Meloni e i nuovi ministri. Presenti anche i familiari, in particolare il compagno di Giorgia Meloni Andrea Giambruno e la figlia Ginevra.

Giorgia Meloni nuova Presidente del Consiglio, recitando il giuramento e presentando la lista dei ministri

Giorgia Meloni ha accettato l’incarico del Presidente della Repubblica di formare il nuovo Governo, presentando la lista dei ministri con e senza portafoglio. Si tratta di un governo con 24 ministri di cui 6 donne. Tra questi, 9 di Fratelli d’Italia, 5 della Lega e 5 di Forza Italia. Mattarella: “Buon lavoro al governo“. Nel salone delle feste presenti tutti i ministri e i loro familiari: tra questi il compagno di Giorgia Meloni Andrea Giambruno e la figlia Ginevra.

I ministeri del nuovo governo Meloni

Dopo il giuramento del Presidente della Repubblica e della squadra dei Ministri si terrà domani il rito della campanella, quindi il passaggio di consegne tra Mario Draghi e Giorgia Meloni. L’iter per la formazione del nuovo governo terminerà la prossima settimana in Parlamento per il voto di fiducia alla Camera e al Senato, dopodiché l’esecutivo sarà pienamente in carica e potrà esercitare le proprie funzioni.

I ministri del governo Meloni:

Giorgia Meloni, presidente del Consiglio

Matteo Salvini, vicepremier e Infrastrutture

Antonio Tajani, vicepremier e Esteri

Giancarlo Giorgetti, Ministro dell’Economia

Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e Made in Italy

Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e Sicurezza energetica

Guido Crosetto, Ministro della Difesa

Matteo Piantedosi, Ministro dell’Interno

Carlo Nordio, Ministro della Giustizia

Marina Elvira Calderone, Ministro del Lavoro

Orazio Schillaci, Ministro della Salute

Giuseppe Valditara, Ministro dell’Istruzione e Merito

Anna Maria Bernini, Ministro dell’Università e ricerca

Gennaro Sangiuliano, Ministro della Cultura

Paolo Zangrillo, Ministro della Pubblica amministrazione

Francesco Lollobrigida, Ministro dell’Agricoltura e Sovranità alimentare

Elisabetta Casellati, Ministro delle Riforme

Roberto Calderoli, Ministro degli Affari regionali

Raffaele Fitto, Ministro degli Affari europei

Alessandra Locatelli, Ministro della Disabilità

Andrea Abodi, Ministro della Gioventù e Sport

Eugenia Roccella, Ministro della Famiglia, Natalità e Pari opportunità

Luca Ciriani, Ministro dei Rapporti con il Parlamento

Daniela Santanchè, Ministro del Turismo

Sebastiano Musumeci, Ministro del Mare e Sud

Alfredo Mantovano, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio

(ANSA)