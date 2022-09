Apre i battenti a Giugliano la nuova farmasanitaria Baby Love. L’attività di Michela, imprenditrice di Giugliano, sarà aperta dal 26 settembre in via Aniello Palumbo 86. In occasione dell’apertura sono previste offerte imperdibili sottocosto, come ad esempio sui pannolini Progress pacco triplo dove è previsto uno sconto del 50% (24 euro); plasmon humana 1 2 3 e Aptmill altro tutto col 50% di sconto.