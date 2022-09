Enzo muore nell’incidente stradale, lutto colpisce la polizia di Napoli

Ieri sera una tragedia familiare si è verificata sulla statale 158 all’ingresso di Colli al Volturno. Vincenzo Autiero, poliziotto originario di Mugnano, e il figlio sono caduti dalle rispettive moto, purtroppo, il 65enne ha perso la vita in provincia di Isernia, invece, il giovane è stato ricoverato al pronto soccorso del Veneziale.

Come riporta Edizione Caserta il figlio non è in pericolo di vita. Al momento le cause dell’incidente sono ancora da accertare, dunque, sarà compito dei carabinieri molisani ricostruirne la dinamica. Enzo era in servizio nella sezione Falchi della Questura di Napoli.

“Ci conoscevamo da tantissimi anni, a volte in mezzo alla strada ci scambiavano l’uno per l’altro e noi ridevamo. Siamo stati insieme a Roma per le visite mediche dei nostri figli che sono entrambi diventati poliziotti. Ora che ti dovevi godere la meritata pensione è successo l’imponderabile. Riposa in pace amico mio e tante condoglianze alla tua famiglia. ciao Enzo Autiero“, scrive l’amico Vincenzo.