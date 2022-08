Arriva il ‘Bonus energia comunale’ a Casalnuovo, pronto il bando

Presso il Comune di Casalnuovo tra pochi giorni sarà possibile richiedere il “Bonus energia comunale” destinato ai nuclei familiari residenti nel comune in provincia di Napoli. Nei prossimi giorni verrà infatti effettuato un bando specifico al “Bonus” destinato ai nuclei familiari di qualunque composizione.

“In totale saranno investiti all’incirca trecento mila euro che andranno a copertura delle spese per la fornitura di energia” spiega il sindaco Massimo Pelliccia. Tra pochi giorni sarà infatti possibile, ai nuclei residenti a Casalnuovo, fare richiesta per ottenere il contributo straordinario per il pagamento delle utenze domestiche (elettricità e/o acqua, gas ect). La scelta del comune di Calsalnuovo arriva per far fronte alle difficoltà che alcune famiglie stanno attraversando a seguito dell’emergenza Covid. Con l’ausilio del bonus sarà infatti possibile tamponare le spese, anche parziali, delle utenze domestiche.

Bonus energia comunale a Casalnuovo

“E’ il modo più concreto che abbiamo trovato per stare vicini alle famiglie già provate dall’emergenza epidemiologica da Covid-19” spiega il sindaco Pelliccia. “Le famiglie da sole non possono più sostenere spese così elevate ed è proprio per questo che abbiamo deciso di stanziare queste risorse in favore dei nuclei familiari che affrontano difficoltà economiche dovute alla perdita del lavoro e non solo” continua poi il sindaco di Casalnuovo. Pelliccia è in fatti ben consapevole delle difficoltà che alcune famiglie stanno attraversando ed è intenzionato nel voler sostenerle durante questi periodi difficili.

“Conosciamo bene i problemi delle nostre famiglie – spiega – ed è per questo che venerdì prossimo faremo partire il bando per dare ai cittadini la possibilità di accedere a questa misura di sostegno economica straordinaria messa in campo dal nostro Comune in attesa delle disposizioni governative che arriveranno nei prossimi giorni“. Sarà quindi possibile effettuare la richiesta online come precisa lo stesso sindaco: “La procedura sarà on line e facilmente accessibile dal sito comunale“.

Il bando resterà attivo per dieci giorni, a partire da venerdì gli interessati potranno compilare l’apposito modulo online accessibile a breve sul portale del Comune di Casalnuovo. I punteggi per ricevere il contributo saranno maggiori in base al numero dei componenti del nucleo familiare, più punti ai nuclei che presentano più figli.