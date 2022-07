Due colpi in pochi giorni, ladri seriali incastrati dalle telecamere: “Si chiamano per nome”

Sarebbero dei ladri seriali i due che hanno assaltato l’esercizio di distributori automatici 24h di Casalnuovo con delle spranghe, il cui episodio è stato denunciato dal Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.

Infatti i due malviventi avrebbero messo a segno, una settimana prima, un altro colpo all‘interno di una pizzeria di Sant’Arpino, dove, dopo essersi introdotti furtivamente e aver preso diverse cose, hanno portato via il registratore di cassa.

“Ho visto il video del distributore a Casalnuovo, sono gli stessi che hanno rubato nella mia pizzeria una settimana fa, si chiamano pure per nome. Girano con una Smart nera a 2 posti” racconta il titolare della pizzeria che si è rivolto al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.

Come capita di frequente, anche in questo caso i danni hanno di gran lunga superato il valore del bottino. “Per 70 euro di monete in cassa mi hanno fatto 500 euro di danni alle serrande”, conclude il ristoratore.

Le parole di Francesco Emilio Borrelli

“Chiediamo alle forze dell’ordine di aprire una ‘caccia all’uomo’ e di consegnare questi due delinquenti alla giustizia. Cittadini e commercianti sono esasperati. Serve un irrobustimento della rete di videosorveglianza e più uomini in campo a combattere la criminalità. Il Ministro Lamorgese, dopo le parole, passi ai fatti concreti” dichiara Borrelli.

I FILMATI DEI DUE COLPI