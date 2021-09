Arzano, 4 candidati a sindaco per dimenticare lo scioglimento per camorra: sfida tra Aruta, Auletta, Piscopo e Liguori

Sono 4 i candidati sindaco ad Arzano: Cinzia Aruta, Luisa Auletta, Ageo Piscopo e Renato Liguori. Aruta ha 4 liste che sostengono la sua scalata al Municipio, Auletta ne ha invece una. Piscopo ha 3 liste e Liguori 1. Arzano esce da uno scioglimento per infiltrazione camorristica e fa i conti anche con la poca fiducia degli elettori. Il senatore Sandro Ruotolo ha chiesto massima attenzione sulle liste: “Ci appelliamo alla Commissione parlamentare antimafia affinché eserciti un rigoroso controllo delle liste elettorali e in particolare per quei comuni sciolti per camorra o dove sono in corso verifiche e inchieste. In particolare citiamo il caso di Arzano dove pare non siano bastati tre scioglimenti per camorra e tre commissariamenti per indurre la politica a riformare se stessa. Sembra che in alcune liste elettorali, ci siano candidati già noti alle cronache. Si tratta di nove già consiglieri comunali ‘impresentabili’ protagonisti della vita amministrativa a cavallo degli anni 2008/2019 ossia nel corso dei tre scioglimenti per camorra”.

Per Cinzia Aruta

Le Nuove Generazioni

Adriana Attrice, Tommaso Bianco, Lucia Bernile, Giuseppa Rita Campanile detta Joserita, Giuseppe Capezzuto detto Pino, Rita Capuozzo, Giovanni Carretta, Ernesto Coppola, Salvatore Crispino, Daniela D’Angelo, Gelsomina De Rosa, Luigi Del Prete, Francesca Esposito Marroccella, Teresa Forino, Erika Infernuso, Martina Magr, Immacolata Manzo detta Imma, Antonio Nascente, Nicola Pietrantonio detto Nick, Daniela Piscopo, Luigi Rosati, Roberta Salamandra, Raffaele Silvestro, Davide Tedesco.

Moderati

Guglielmo De Rosa, Orsola Ferone, Domenico Mauriello, Rosina Basile, Agostino Narducci, Maria Rosaria Formisano, Antonio Buonaiuto, Maria Ghilardi, Giuseppe Caiazza, Martina Gargiulo, Salvatore Persico, Giulia Silvestro, Luigi Pellino, Raffaella Esposito, Giovanni Scatola, Stefano Paudice, Nicola Mastellone, Sossio Cassese, Ciro Bianco.

M5S

Fabio Gallo, Pino Capasso, Luigi Giovenco, Francesco Fabozzi, Anna Chiatto, Angelo Silvestro, Dario Migallo, Ivano Ripani, Salvatore Piscopo, Ester Russiello, Pietro Maglione, Fabio Gennaro Abbenante, Rosanna Piscopo, Immacolata Simonelli, Raffaella Cozzolino, Nicola Pezzella, Teresa Iavarone, Salvatore Narducci.

Pd

Maurizio Alfano, Domenico Aria, Anna Bianco, Giacinto Cicatiello, Tammaro Coppola, Giuseppina De Rosa, Patrizia Di Benedetto, Rosaria Errichiello, Alessio Giacometti, Flavio Iovino, Domenico Lanzillo, Giuseppe Maisto, Alberto Marino, Vincenzo Nardiello, Gioia Palmiero, Fabrizio Piscopo, Valentina Reccia, Luigi Riccio, Giacomo Russiello, Antonio Silvestro, Valerio Silvestro detto Valerio Marialuigia Vitagliano.

Per Luisa Auletta

Arzano Alternativa

Giuseppe Russo detto Peppe, Giovanna Rubio, Cosimo Casabur,i Luisa Russo, Giovanni Bernardo, Giuseppina Ferrara detta Giusy, Mauro Mari, Anna Esposito, Antonio Barbato, Susanna Auletta, Immacolata Vigni, Pasquale De Pasquale, Marika Formichella, Elisa Bianco, Genoveffa Oberti detta Gea, Pasquale Cuccurullo, Maria Anna Nocera, Carmine Perone, Giovanna Russo, Salvatore Piscopo, Maria Musella, Maria Egizzo, Giuseppe Botta, Giuseppe D’Angelo.

Per Ageo Piscopo

Arzano Viva

Margherita Aruta, Patrizia Barraco, Manuela Benfatto, Valentina Cicala, Aurora Ferrara, Raffaella Iodice, Rita Iodice, Clorinda Manco, Concetta Piscopo, Maria Piscopo, Concetta Sequino, Loredana Silvestro, Carmine Andeloro, Antonio Aruta, Salvatore Borreale Biagio De Rosa, Ciro De Rosa, Luigi De Rosa, Nicola Falzarano, Antonio Piscopo detto Toela, Ciro Piscopo, Riccardo Rosano, Claudio Silvestro, Rosanna Salomone.

Voltare pagina

Enrico Alborino, Vincenzo Ambrosino, Giustina Battiniello, Sara Bosco, Immacolata Coletta, Federica Corrado, Dalila Del Prete, Antonio De Rosa, Giovanna Di Pietro, Annunziata Efficie detta Nancy, Pasqualina Elia, Michele Ferraiuolo, Salvatore Ferro, Enzo Formisano, Carmine Infante, Francesca Lupoli, Pasquale Miele, Simona Pezzella, Emanuele Marco Rega, Natale Russo, Anna Schioppa, Francesca Sponzilli, Rosaria Vitagliano, Nicola Aruta.

Udc

Antonia Cerbone, Lucia Alessia Lupoli, Luana Di Somma, Biagio Della Bella, Giovanni Di Giorgio, Maria Rosaria Santoro, Giuseppe Guarino, Emilia Di Vincenzo, Francesco Del Prete, Roberto Rizzo, Nunzia Bruno, Vincenzo Laudati, Lucia Lettera, Immacolata De Rosa, Mauro Marotta, Agrippino Ferone, Francesca Pepe, Gennaro Ferone, Jacopo Ruggiero, Salvatore Cirillo, Giuseppe Cimmelli.

Per Renato Liguori

Italexit

Maria Abate, Carmela Aletta, Marco Salvatore Aruta, Felice Buglione, Celestino Ceparano, Angelo Di Martino, Salvatore Di Martino, Antonio Esposito La Rocca, Massimo Fabbrizio, Anna Ferraiuolo, Teresa Ghilardi, Attilio Grazioso, Anna Iodice, Gennaro Lacatena, Alessandro Limongello, Riccardo Marchionne, Angelo Piscopo, Valerio Piscopo, Angelo Rinaldi, Francesca Pia Scognamiglio, Gelsomina Silvestro detta Jessica, Rosaria Spiezia.