iPhone 13, svelata la data d'uscita: dettagli e prezzi del nuovo gioiello di Apple

A distanza di qualche giorno dalla pubblicazione delle schede tecniche di iPhone 12, l’account ‘TheAppleHub‘ su Instagram ha pubblicato una serie di diapositive che rappresentano le schede tecniche di tutta la linea di iPhone 13, con tanto di prezzi.

IPHONE 13 MINI – In questo caso si parla di schermo da 5,4 pollici OLED, notch più piccolo e Face ID 2.0. Sotto la scocca gli utenti dovrebbero trovare il nuovo processore A15 Bionic con 5G migliorato e WiFi 6E. Nelle slide anche i dettagli sulla fotocamere: si parla, infatti, di una disposizione in diagonale, con modulo principale ed una fotocamera ultrawide con apertura f/1.8. Il comparto fotografico supporterà anche la modalità ritratto sui video e l’astrofotografia, mentre la batteria sarà da 2.406 mAh con supporto alla ricarica da 25W che dovrebbe consentire di caricarla completamente in meno di un’ora. Sono attesi anche nuovi colori e varianti da 64/128/256GB. Il prezzo di partenza è di 699 Dollari, mentre la data di lancio è indicata per il 24 Settembre.

IPHONE 13 – La prima differenza rispetto al Mini la si nota tutta nello schermo da 6,1 pollici OLED e nella batteria da 3.095 mAh. Il prezzo di partenza è di 799 Dollari, con nuovi colori e tagli di memoria da 64/128/256GB.

IPHONE 13 PRO – Anche qui si parla di schermo da 6,1 pollici OLED ma con refresh rate di 120Hz ed Always On. Nella slide si fa riferimento anche al supporto ProRes per i video. Questi elementi faranno salire il prezzo di partenza a 999 Dollari, con opzioni di storage da 128/512GB ed 1 terabyte.

IPHONE 13 PRO MAX – Il modello in questione dovrebbe sfoggiare uno schermo da 6,7 pollici OLED e batteria da 4352 mAh con supporto anche in questo caso alla ricarica rapida da 25W. In termini di spazio di archiviazione, si parla di 128GB/512GB/1TB ed un prezzo di partenza di 1099 Dollari.