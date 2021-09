Giugliano si stringe di nuovo in preghiera per due anime innocenti, due bimbi che lottano per la vita. L’appello è di Don Massimo del Prete, parroco di Sant’Anna.

“Chiedo ancora a tutti voi cari amici e fedeli di continuare a pregare per il piccolo Tommaso che mercoledì prossimo dovrà sottoporsi ad un altro intervento chirurgico molto delicato alla testa. La Vergine SS. e la nostra amata patrona S.Anna intercedano ottenendoci dal Signore la grazia invocata per questo piccolo bambino e la sua famiglia. Chiedo preghiera anche per una ragazzina di nome Anna di 12 anni che dovrà ricevere un intervento in attesa del trapianto di rene.

In parrocchia alle ore 20:00 dinanzi a Gesù reciteremo il Santo Rosario con queste speciali intenzioni. Il Signore doni tanta forza e consolazione alle famiglie duramente provate”.