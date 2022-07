Assurdo a Napoli, trova finti operai nel suo box: la banda del buco era pronta a colpire alle Poste

Ieri sera verso le 21 i Carabinieri della stazione Napoli Marianella sono intervenuti a via nuova San Rocco nel quartiere San Carlo Arena, in seguito alla telefonata di un cittadino. L’uomo aveva trovato tre operai a lavoro nel suo box a sua insaputa.

Ieri sera l’affittuario di un box del civico 13, tornato a casa, voleva parcheggiare la propria auto. Tuttavia, qualcosa non andava. Difatti, qualcuno stava effettuando – a sua insaputa – dei cosiddetti “lavori edili” all’interno dell’autorimessa. L’uomo trova, quindi, tre individui che si definiscono ‘operai‘, intenti a lavorare. Alla vista dell’uomo, i tre si soffermano anche scambiare due chiacchiere, come nulla fosse, per poi allontanarsi man mano.

A quel punto, il signore, comprensibilmente rimasto senza parole e un po’ perplesso, cerca di capire cosa stesse accadendo. Guardandosi intorno, quindi, nota che su una parete del suo garage era stato montato un pannello. Una volta rimosso, l’uomo fa una scoperta inaspettata. Quelli che si erano definiti operai avevano praticato un bel foro della dimensione di 50×50 centimetri nella parete.

Infatti, i lavori edili di cui avevano parlato altro non erano che un tentativo di rapina. Dato che, nell’edificio confinante col box, si trova l’ufficio postale Agenzia 23. L’uomo ha, così, immediatamente contattato i militari dell’Arma che, giunti sul posto non hanno rinvenuto alcun tipo di attrezzatura. Le indagini sono attualmente in corso, quindi, ad opera dei Carabinieri di Napoli Marianella.