Concerto finisce in tragedia, maxi-schermo crolla sui ballerini durante l’esibizione [Video]

Una esibizione finita in una tragedia quella della famosa boy band di Hong Kong Mirror. Durante un concerto tenutosi all’Hong Kong Coliseum di Hung Hom giovedì sera, ora locale, un maxi-schermo che faceva parte della scenografia è crollato schiantandosi su due ballerini sul palco. Uno ha riportato ferite al collo ed alla testa, ed è stato ricoverato in terapia intensiva al Queen Elizabeth Hospital, in gravi condizioni. L’altro invece è in condizioni stabili, nonostante le ferite alla testa. Problemi anche per tre spettatrici di 16, 21 e 40 anni a causa dello choc subito.

Il video ha fatto il giro del mondo

La scena è stata immortalata dalle telecamere ed i video hanno già fatto il giro del mondo. Ovviamente il concerto è stato immediatamente interrotto, con il manager della band che ha chiesto alla folla di uscire con calma dall’arena. Inoltre, il governo della città ha chiesto di sospendere il resto del tour, almeno fino a quando non saranno verificate le condizioni di sicurezza nelle altre sedi.