Baby shower a Bagnoli, identificato il proprietario dell’elicottero: si indaga sulle autorizzazioni

Negli ultimi giorni ha fatto il giro del web il video di un elicottero che sparge fumo rosa nel cielo di Bagnoli. In realtà si è trattato di un ‘baby shower‘, ovvero un modo per rivelare il sesso di un neonato o una neonata. Un metodo scelto, per l’appunto, da una coppia che in dolce attesa.

Dopo le scene a cui increduli hanno assistito i residenti della zona e dopo la divulgazione del video dei fatti, la Polizia di Stato ha avviato gli accertamenti. La vicenda, dunque, è attenzionata dagli investigatori del commissariato di Bagnoli e potrebbe finire in tribunale. Le ricerche si concentrano principalmente sulle autorizzazioni: sorvolare i centri abitati con le modalità usate dai protagonisti della vicenda, infatti, è vietato. Nei casi di eccezione, possono farlo i mezzi delle forze dell’ordine e quelli di soccorso. Inoltre, è vietato anche spargere sostanze, come quelle usate nel video, sopra le abitazioni.

Le indagini

Probabilmente la vicenda del gender reveal ha a che fare con personaggi vicini al clan Esposito di Bagnoli. Si tratta, però, soltanto di una ipotesi. Tra l’altro le immagini sono state acquisite dal commissariato che avrebbe già identificato il proprietario dell’elicottero. Lo stesso clan, inoltre, non sarebbe nuovo a feste con neomelodici e sfarzose.