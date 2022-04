Campania, un’App ed un nuovo sito per prenotare le visite specialistiche in modo più facile e veloce

Parte lunedì prossimo, 11 aprile 2022, il nuovo servizio per i cittadini campani che consente di prenotare on-line le visite specialistiche. Per tutti sarà infatti possibile collegarsi al Portale Salute del Cittadino e alla App Campania in Salute, e prenotare la visita specialistica o l’accertamento diagnostico nelle strutture pubbliche aderenti al Centro Unico di Prenotazione Regionale della Campania. Basterà inserire i dati della ricetta medica. Il primo appuntamento disponibile dipenderà dalla priorità indicata nella ricetta. Si ricorda infatti che la ricetta prescrive prestazioni urgenti (U), di media urgenza (B), differibili (D) e programmabili (P). Il servizio offre inoltre a tutti i cittadini campani la possibilità di:

• Confermare i pre-appuntamen

ti per le seconde visite e pagare il ticket con carta di credito

• Prenotare, confermare e pagare on-line anche per conto dei tuoi familiari.

Rimane sempre possibile recarsi al Centro Unico di Prenotazione o in Farmacia. Inoltre, sempre on-line, si potrà: – Cambiare il medico di famiglia e il pediatra, anche per i figli minorenni; – Dichiarare il reddito per ottenere l’esenzione ticket; – Consultare l’elenco dei vaccini effettuati;

Il Fascicolo Sanitario Elettronico offre inoltre informazioni su: • Green Pass; • Attestato di Esenzione Ticket per patologie; • Dati delle prestazioni farmacologiche e specialistiche, e dei referti di laboratorio.

– Il link del sito e la app negli store on-line, saranno attivi da lunedì

“Sul covid abbiamo una buona tenuta, manteniamo più o meno invariati i ricoveri in terapia intensiva, con alcune oscillazioni nel ricovero ordinario ma resta la tenuta”. Lo ha detto online il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. “Lunedì – ha affermato nel campo sanitario – parte il portale della salute della Regione con l’app Campania in Salute con cui si può fare la prenotazione di una visita specialistica. Ricordo che sono classificate come urgenti, medie, differibili, o programmabili. Le urgenti vengono seguite in non oltre 48 ore.

Un lavoro straordinario fatto nell’ambito di un programma di burocrazia zero. Resta però anche la prenotazione in Asl e fermacia”.