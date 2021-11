Banda dell’uovo in azione su Corso Secondigliano, il video postato sui social

Torna in azione al Corso Secondigliano la miserevole ‘banda delle uova’ che da un’auto in corsa si diverte a fare il tiro a segno all’indirizzo di alcuni pakistani che percorrono in bicicletta la strada per tornare a casa. Il tutto, ovviamente, viene postato sui social come se si trattasse di una bravata o una goliardata. «Un atto criminale che mette in serio pericolo l’incolumità delle vittime. Evidentemente il caso Daisy Osakue, la campionessa olimpica italiana centrata con un uovo all’occhio da un’auto in corsa a Moncalieri tre anni fa da alcuni balordi che ne misero a rischio la carriera, non ha insegnato nulla. E’ davvero triste vedere che la stupidità e l’irresponsabilità degli autori di queste vere e proprie aggressioni si perpetui nel tempo senza la minima cognizione dei danni che possono provocare. E spero vivamente che questo gesto non sia legato a qualche forma di razzismo. Abbiamo consegnato il video alle forze dell’ordine per risalire a questi delinquenti. La banda delle uova deve essere fermata prima che arrechi danni seri ai poveri malcapitati». Questo il commento del consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, che ha ricevuto la segnalazione del video postato dagli aggressori.

