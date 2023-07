Belen scappa in hotel dal suo nuovo amore, arriva la reazione social di Stefano De Martino

PUBBLICITÀ

Storia nuovamente al capolinea tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. L’argentina lascia casa e si rifugia in hotel per vedere Elio Lorenzoni, sua presunta nuova fiamma.

Belen Rodriguez assediata dai paparazzi

L’indirizzo di casa di Belen Rodriguez è ben noto ai fotografi così per vedere il manager che ha fatto breccia nel suo cuore deve fuggire altrove. Secondo fonti social pare che si sia rifugiata in un hotel meneghino di lusso. Non sfuggirà ai flash ancora per molto. I paparazzi l’hanno già beccata e in molti non vedono l’ora di fotografarla tra le braccia di Lorenzoni. Belen Rodriguez per ora non conferma e non smentisce e pure Stefano De Martino fa orecchie da mercante continuando a postare messaggi di lavoro e niente gossip.

La fuga da casa

Certo che la fuga da casa di Belen Rodriguez per poter vedere Elio Lorenzoni o comunque per mantenere segrete le sue frequentazioni pare confermare che di flirt si tratta. Se fosse solo un’amicizia la showgirl non avrebbe interesse a nascondersi o a creare mistero, se invece c’è del tenero allora scatta il piano per non farsi beccare. Al momento la Rodriguez non si sbilancia e si dedica ai figli: Santiago che è con lei e Luna Mari, invece è in vacanza con papà Antonino Spinalbese.

E’ finita con Stefano

Belen Rodriguez, dopo la vacanza alle isole pontine con Stefano De Martino, Santiago e Luna Marì, avrebbe detto addio al marito e avrebbe iniziato a vedere Elio Lorenzoni. Né Belen né Stefano si sono sbilanciati confermando o smentendo ma resta il fatto che lui si è tolto la fede, lei ha cancellato una foto di coppia e le foto con Lorenzoni sembrano testimoniare una certa intimità tra i due.

Il like di Stefano che sembra incrementare i sospetti

Prima le voci sulla crisi, poi la certezza: Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono lasciati. Ancora. E l’argentina, tra l’altro, è già stata paparazzata in atteggiamenti sospetti con un altro uomo.

Il ballerino e conduttore cantante, a Disneyland Paris probabilmente col figlio Santiago, ha infatti messo un “like” su Instagram che ha scatenato il sospetto. Nel dettaglio, il like è a un post dei Pinguini tattici nucleari, la band italiana che ha pubblicato sul social un messaggio trovato sul wc di un autogrill.

Il messaggio in questione recita: “Lasciami come vorresti ritrovarmi“, il riferimento ovviamente era all’igiene dei servizi. E Riccardo Zanotti, membro della band, ha commentato quella scritta con queste parole: “Nel bagno leggo questa frase, a me molto cara. Penso sia una delle cose più romantiche che ci si possa dire alla fine di una relazione: lasciami come vorresti ritrovarmi. Anche se non ci vogliamo più bene, non distruggermi. Non ci si deve ferire per forza. Non è la prima volta che leggo queste parole, ma mi emozionano sempre, per quanto sia cosciente che non sarà un cesso ad insegnare agli str*** come si ama davvero. Però che vi devo dire, sotto sotto un po’ ci spero“, ha concluso. E insomma, quel like di De Martino, in molti, lo hanno associato a Belen Rodriguez: una conferma alla fine della loro storia e una sintesi del pensiero del ballerino? Chissà…