Bimbo di 4 mesi morto al Santobono, sequestrati i cellulari della madre e degli zii

Indagati per la morte di un bimbo di soli 5 mesi, deceduto per le conseguenze di un trauma cranico all’Ospedale Santobono di Napoli, oggi la madre e gli zii del piccolo Gabriele si sono visti notificare un decreto urgente di sequestro emesso dalla procura di Benevento. I carabinieri del comando provinciale di Benevento si sono recati nell’abitazione che condividono nel rione Libertà, sequestrando i telefono cellulari di tutti e 3 gli indagati per omicidio volontario, nonostante abbiano sempre sostenuto la tesi del trauma accidentale.

Determinante sarà l’esito dell’autopsia per chiarire la causa del decesso del piccolo e la natura dei traumi al cranio riscontrati. Il piccolo fu ricoverato una prima volta il 16 gennaio scorso all’ospedale “Fatebenefratelli” di Benevento. Dopo alcuni giorni il piccolo tornò a casa, ma la sera del 25 gennaio la madre lo trasportò d’urgenza al pronto soccorso del “San Pio” di Benevento. Da qui, considerata la gravità delle sue condizioni, il bimbo venne trasferito in elicottero nell’ ospedale napoletano dove è deceduto.

Agli inquirenti, la madre e gli zii hanno ribadito più volte nel corso degli interrogatori che il piccolo avrebbe ricevuto un colpo involontario dalla cuginetta che stava giocando con una spazzola. Nei giorni scorsi il tribunale per i Minori di Napoli ha disposto l’affidamento della sorellina di Gabriele, una bimba di 4 anni, a una casa famiglia in via precauzionale.