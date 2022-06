Blatta ‘servita’ al carabiniere ad Aversa, insetto trovato nel piatto in mensa

Sgomento e meraviglia per un carabiniere in servizio ad Aversa. La società di catering responsabile della fornitura pasti ai carabinieri ha servito ad un militare in servizio una cena con “aggiunta” di blatte.

“Una notizia che ha scosso non poco gli animi e difatti, da quanto ci viene raccontato, immediate sono state le azioni da parte della Compagnia di Aversa, salvo poi, vedersi consegnare il giorno successivo, i pasti dalla stessa ditta. Come sindacato riteniamo tale situazione inaccettabile, è disgustoso quanto accaduto al collega ma appare, oltremodo, denigrante per tutti quanto accaduto il giorno successivo. Non si può permettere che la stessa ditta continui a consegnare pasti, preparati nello stesso luogo dopo che in una sua vaschetta sia stata rinvenuta una blatta e, soprattutto, senza effettuare i dovuti controlli. Nell’interesse della collettività questa organizzazione sindacale continuerà a vigilare e a garantire la tutela del benessere del personale“, denuncia il sindaco Nuovo Sindacato dei Carabinieri.